L'apertura del QS: "Da Vidal a Ibra: Natale in ansia"

© foto di Alessio Del Lungo

"Da Vidal a Ibra: Natale in ansia". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina. Il mercato si avvicina e l'Inter sta valutando le varie opzione. Il cileno è una di queste insieme al trequartista del Parma, Dejan Kulusevski. Il Milan invece è per il momento bloccato dallo svedese: diminuiscono le possibilità di rivederlo in rossonero.