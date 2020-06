L'apertura del QS: "Due giganti per il Milan"

"Due giganti per il Milan". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani in riferimento a Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. Il portiere verso il rinnovo con i rossoneri dopo le voci di mercato. Mentre lo svedese oggi torna per ulteriori visite dopo l'infortunio.