Ampio spazio dedicato al mercato sulla prima pagina del QS che nella parte centrale ha pubblicato una foto di Edin Dzeko con la maglia dell'Inter titolare: "EDINTER" e assicurando che l'Inter sta accelerando per avere il bosniaco: "Dopo la sfogo di Conte interviene Suning, si accelera per Dzeko. Grana Perisic, il tecnico: "Così non può giocare".

TESORETTO JUVE ED EURO-ATALANTA - Nella prima del QS si parla anche di Juventus e di un presunto tesoretto di 300 milioni di euro che potrebbe arrivare dalle cessioni ma anche di Atalanta che sfida il Renate e delle altre amichevoli in programma.