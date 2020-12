L'apertura del QS: "Eriksen più Sanchez, Conte vara il piano B per il Cagliari"

Il QS dedica ampio spazio all'undicesima giornata di campionato e alla sfida tra Cagliari e Inter, in programma alle ore 12.30. "Eriksen più Sanchez, Conte vara il piano B per il Cagliari", questo il titolo di apertura: il tecnico nerazzurro cercherà di voltare pagina dopo l'eliminazione in Champions League e le polemiche nel post partita a causa di mancanza di alternative sul piano tattico. Eriksen, secondo il quotidiano, avrà modo per poter riscattare una stagione davvero da dimenticare.