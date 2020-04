L'apertura del QS: "Fifa, via ogni paletto: i campionati vanno finiti"

"Fifa, via ogni paletto: i campionati vanno finiti". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina. Infantino lancia la proroga ai prestiti oltre il 30 giugno ed invita i club a trovare accordi sugli stipendi. Ma in Italia è ancora bufera con Lotito, patron della Lazio che tuona: "Lasciateci allenare. Ho sanificato tutto Formello, siamo lavoratori come altri".