L'apertura del QS: "Gigi senza tempo, Juve senza scelta"

"Gigi senza tempo, Juve senza scelta". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina. Buffon rinnova e Sarri stasera affronta il Genoa per cercare di tenere lontana la Lazio. Il portiere e Chiellini rinnovano, Arthur arriva dal Barcellona per 72 milioni di euro più bonus. Alle 21:45 i bianconeri provano l'allungo in vetta.