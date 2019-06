L'apertura del QS gioca su Conte: "Non sono tutti con te"

Prima pagina del QS dedicata ad Antonio Conte, che ieri mattina è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter. A far parlare però è stata la reazione di una parte dei tifosi che non sembra aver preso bene questa scelta per via del passato juventino del tecnico: "Non sono tutti con te"; titola infatti il quotidiano giocando con il cognome di Antonio: "L'ex ct divide i tifosi. La Curva Nord: 'Non possiamo dimenticare il tuo passato'. Moratti: 'Ha qualità ma aspetto'. A Torino vogliono togliere la stella".

LA JUVE E LA FINALE - nel taglio alto del quotidiano c'è spazio per la finale di Champions League in programma questa sera a Madrid: "Pochettino-Klopp, chi è il Re dei Re? Champions, che finale!", ma anche per il nuovo allenatore della Juventus, ancora sconosciuto: "Guardiola, il sogno resta. Attesa Sarri". Si parla di calciomercato con l'Atalanta protagonista: "L'Atalanta punta Laxalt e Pavoletti. Brescia-Corini, avanti".