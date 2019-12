© foto di Alessio Del Lungo

"Ibra 2, il ritorno la sfida più dura". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina. Per lo svedese il Milan ha pronto un contratto - si legge - di sei mesi con un'opzione fino al 2021. Il mito per rialzarsi, ma non sarà facile neanche per lui riportare i rossoneri dove compete loro. Esordio possibile già nel prossimo match contro la Sampdoria.