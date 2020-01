L'apertura del QS: "Inter la vera Premier dame"

© foto di Alessio Del Lungo

"Inter la vera Premier dame". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina sui nerazzurri. La società di Zhang guarda in Inghilterra per gli acquisti: preso Ashley Young dal Manchester United, vicino Olivier Giroud dal Chelsea, ora nel mirino c'è Christian Eriksen del Tottenham. Ed arriva anche Spinazzola dalla Roma per Politano.