L'apertura del QS: "Juve-Napoli non finisce più"

"Juve-Napoli non finisce più". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS nell'edizione odierna. La Corte d'Appello conferma la sentenza e quindi resta lo 0-3 a tavolino ed il -1 per gli azzurri: "Cercato un alibi per non disputare la partita". De Laurentiis non ci sta e fa sapere che farà immediato ricorso al Coni.