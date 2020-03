L'apertura del QS: "La Juve inguaia gli altri club di A"

vedi letture

"La Juve inguaia gli altri club di A". Questo il titolo del QS in apertura questa mattina sui bianconeri. Il taglio fa da esempio, ma - si legge - le società hanno strutture e situazioni molto diverse. Forte irritazione, se non rabbia in alcuni casi, di qualche dirigente delle medio-piccole per la fuga di Agnelli sulla vicenda. Intanto salta il vertice tra la Lega e l'Aic.