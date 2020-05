L'apertura del QS, la Lega di Serie A: "Calcio d'inizio il 13 giugno"

"Calcio d'inizio il 13 giugno". Questa la proposta della Lega di Serie A per la ripresa di campionato che il QS in edicola questa mattina riporta in apertura in prima pagina nella sua edizione odierna. C'è una data ufficiale per la ripartenza. Ora - si legge - spetta al governo dire sì o no. Sarà decisivo il vertice tra il presidente del Consiglio, Conte, e quello della FIGC, Gravina.