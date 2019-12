L'apertura del QS: "Miracolo Gasp e Dea in paradiso"

"Miracolo Gasp e Dea in paradiso". Così titola l'edizione odierna del QS a proposito dell'Atalanta. La formazione di mister Gasperini, infatti, ieri sera ha battuto lo Shakthar Donetsk per 3-0. In gol Castagne, Pasalic e Gosens. Secondo posto conquistato nel girone di Champion League e qualificazione agli ottavi ottenuta.