L'apertura del QS: "Napoli ringhia, frenata l'Inter"

"Napoli ringhia, frenata l'Inter". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS in edicola questa mattina. Gli azzurri vincono la semifinale di andata di Coppa Italia per 1-0 grazie al gol di Fabian Ruiz a San Siro. Nerazzurri poco pericolosi, rabbia Conte, ma c'è ancora il ritorno da giocare che lascia aperti tutti i giochi.