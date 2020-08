L'apertura del QS, parla Adani: "Juve, Pirlo vale il rischio"

vedi letture

"Juve, Pirlo vale il rischio". Queste le parole di Lele Adani, ex calciatore e commentatore per Sky, nell'apertura della prima pagina del QS in edicola questa mattina sui bianconeri. La sua opinione sul Maestro: "Ambizione e idee, lo conosco bene. Il calcio di Sarri aveva bisogno di tempo, la Juventus era rimasta a metà strada. Essere forti in Europa non basta: devi dimostrarlo. Inter? Shakhtar tosto, ma nerazzurri in crescita: possono vincere in Europa".