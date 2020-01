L'apertura del QS, parla Ibrahimovic: "Il Milan è casa mia"

© foto di Alessio Del Lungo

"Qui è casa mia". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS in edicola questa mattina sul Milan e sulle prime parole di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha portato entusiasmo ed ha caricato tutto l'ambiente rossonero dopo essere arrivato in Italia. Avrà la maglia numero 21 che, ha dichiarato, ha scelto suo figlio.