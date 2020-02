vedi letture

L'apertura del QS, parla Luigi Maifredi: "Pep alla Juve"

"Pep alla Juve". Queste le parole di Luigi Maifredi, ex allenatore dei bianconeri, nell'apertura della prima pagina del QS questa mattina. Manchester City fuori dalla Champions League per i prossimi due anni, lui è sicuro: "Guardiola a Torino". Poi prosegue: "Sarri pensi meno agli schemi e punti su Dybala. Il club non ha tempo per aspettarlo".