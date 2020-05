L'apertura del QS, parla Marco Tardelli: "Partite tremende senza pubblico"

"Partite tremende senza pubblico". Queste le parole di Marco Tardelli che il QS riporta in apertura in prima pagina questa mattina. Il campione del mondo con l'Italia nel 1982: "La Germania insegna: è tutto diverso e non è bello da vedere. Ci sono gol impossibili in altre situazioni. Ma un'altra strada non c'era e, d'altronde, bisognerà abituarsi perché l'alternativa era non giocare".