L'apertura del QS, parla Moratti: "L'Inter può prendere Messi"

vedi letture

"L'Inter può prendere Messi". Queste le parole di Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, in apertura della prima pagina del QS in edicola questa mattina. L'ex numero uno nerazzurro si sbilancia: "Suning ha le forze per prendere Leo. Lukaku da paura, mi sono sbagliato, bravo Conte. Mi pesa essere ormai l'ultimo presidente italiano ad aver alzato una Coppa. Sarà dura, ma credo nell'Inter".