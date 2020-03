L'apertura del QS, parla Tardelli: "Il mio urlo per l'Italia e il calcio"

"Il mio urlo per l'Italia e il calcio". Queste le parole di Marco Tardelli che il QS utilizza nell'apertura della sua prima pagina questa mattina. L'ex campione del mondo: "Mai come ora serve lo spirito dell'82: ne usciremo - si legge - con una diversa scala di valori. Mi auguro di sbagliare, ma temo tempi più lunghi di giugno per la ripresa del campionato. E vedo le Coppe più a rischio perché il contagio si diffonde a ondate con ritmi differenti. E in molti paesi europei è arrivato dopo di noi".