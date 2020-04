L'apertura del QS: "Pronto il piano per ripartire, ma l'ISS dice no"

"Pronto il piano per ripartire, ma l'ISS dice no". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS in edicola questa mattina sulla ripresa del campionato. Calciatori in ritiro permanente e un centro medico specifico per - si legge - fare controlli continui in ogni squadra. Il dirigente dell'ISS, Giovanni Rezza, frena: "Ripresa difficile".