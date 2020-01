© foto di Alessio Del Lungo

"Ronaldo-Inter, siete tremendi". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina sulla lotta scudetto che non accenna ad interrompersi. CR7 fa tripletta e trascina i bianconeri al successo per 4-0 contro il Cagliari, mentre la squadra di Antonio Conte sbanca Napoli vincendo 3-1 grazie ai gol di Lukaku (doppietta) e Lautaro Martinez.