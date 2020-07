L'apertura del QS su Alexis Sanchez e l'Inter: "Notte da Maravilla"

"Notte da Maravilla". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina sull'Inter ed Alexis Sanchez. Brescia travolto 6-0 dalla squadra di Conte: apre Young, poi goleada. La Juventus è a -8. Gol e due assist per il cileno che sembra essere tornato ai livelli di Udine e Barcellona. Conte come Mourinho: "Attaccate me, non i giocatori".