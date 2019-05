© foto di Alessio Del Lungo

"Paradiso nerazzurro". Questa l'apertura del QS in edicola questa mattina su Atalanta ed Inter. Vincono Gasperini e Spalletti che volano in Champions League: decisivo Nainggolan che riscatta una stagione di alti e bassi, Empoli in B e Milan quinto: ai rossoneri non basta il 3-2 a Ferrara contro la SPAL e devono accontentarsi dell'Europa League.