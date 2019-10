© foto di Alessio Del Lungo

"Aspettando Mario". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina su Balotelli. Conquistata la qualificazione - si legge - Roberto Mancini torna al piano iniziale. Spera nel Brescia per riuscire a dare all'ex Inter, Milan e Manchester City quella maglia che finora non ha un vero e proprio proprietario. Adesso tocca all'azzurro convincerlo.