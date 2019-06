L'apertura del QS su Federico Chiesa: "Colpo proibito"

© foto di Mattia Verdorale

"Colpo proibito". Titola così in prima pagina il QS sul futuro del gioiellino della Fiorentina Federico Chiesa, ambito sia dalla Juventus che dall'Inter: "Chiesa infiamma il duello tra bianconeri e i nerazzurri di Conte. Ma la Fiorentina di Commisso prova a resistere".



Società Milan - "Maldini insiste per Tare. Galli il piano B". Spazio in prima pagina alle vicende societarie in casa Milan. Maldini direttore tecnico del Milan sta cercando un suo braccio destro e lo avrebbe individuato in Igli Tare.