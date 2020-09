L'apertura del QS su Inter e Juventus: "Vidal-Suarez, destino Italia"

vedi letture

"Vidal-Suarez, destino Italia". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS questa mattina. Il cileno e l'Inter - si legge - sono vicini, fiducia Juventus per il Pistolero. I due giocatori sono fuori dai piani del Barcellona che nel frattempo spera che Messi rimanga. In ogni caso, al di là delle tempistiche, il futuro dei due sudamericani sembra destinato ad essere in Serie A.