© foto di Alessio Del Lungo

"Lo scudetto in 20 giorni". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina su Juventus, Inter e Lazio. Lotta a tre apertissima: domenica - si legge - i biancocelesti riceveranno l'Inter all'Olimpico di Roma mentre l'1 marzo Antonio Conte farà visita a Maurizio Sarri: ciclo chiave per Lukaku e compagni, ma non solo.