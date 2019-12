© foto di Alessio Del Lungo

"Chiusura con il botto". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina sulla Juventus. Paratici soffia Kulusevski all'Inter: si tratta di un colpo per una cifra complessiva di 45 milioni di euro. Il fantasista svedese rimarrà fino alla fine della stagione in prestito al Parma per poi trasferirsi a Torino dalla prossima estate.