L'apertura del QS su Milan e Brescia: "Ibra è tornato, Balo è sparito"

"Ibra è tornato, Balo è sparito". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina. Zlatan a Milanello, Mario salta due allenamenti. Domani esami al polpaccio per lo svedese: il suo futuro rimane in bilico. Anche lui tra i giocatori in scadenza il 30, una grana per la FIGC. L'italiano invece pare destinato ad uno scontro che terminerà in tribunale.