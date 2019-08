La prima pagina dell'edizione odierna del QS è dedicata a Duvan Zapata, accostato all'Inter dopo che i nerazzurri sembrano ormai lontani da Lukaku e Cavani: "L'uomo per Conte", è il titolo scelto dal quotidiano che poi spiega: "Sfuggito Lukaku, irraggiungibile Cavani, l'Inter ha la soluzione a pochi chilometri da Milano: Zapata accontenta tutti".

SPAZIO PER ATALANTA E MILAN - Si parla anche di Milan sulla prima pagina e del nuovo arrivato Rafael Leao che sembra pronto ad accorciarsi le vacanze per iniziare ad allenarsi subito con la squadra rossonera: "Leao accelera, ferie più corte: vuole giocare". Spazio anche al mercato dell'Atalanta: "In difesa si pensa a Caceres o Pellegrini".