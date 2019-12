© foto di Alessio Del Lungo

"L'avvocato del Diavolo". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina in prima pagina su Zlatan Ibrahimovic ed il Milan. La brutta sconfitta per 5-0 a Bergamo per opera dell'Atalanta di Gasperini spinge Elliott ad alzare l'offerta a 10 milioni per 18 mesi: lo svedese è in arrivo. La risposta definitiva entro fine anno.