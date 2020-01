© foto di Alessio Del Lungo

"CR8 meraviglie. Passa la Juve". Questo il titolo d'apertura del QS in prima pagina questa mattina sui bianconeri. Ronaldo, ottava di fila in gol: la Roma si arrende 3-1, è semifinale. A decidere l'incontro, oltre alla rete del portoghese, i gol di Bentancur e Bonucci. Inutile l'autorete di Buffon dopo un tiro sulla traversa di Under.