L'apertura del QS sui bianconeri: "Juve da corsa, ora vola a +7"

"Juve da corsa, ora vola a +7". Questo il titolo di apertura del QS in prima pagina questa mattina sui bianconeri. La squadra di Sarri batte 4-0 facile il Lecce in 10 dal 31' in virtù dell'espulsione di Lucioni. Dybala la sblocca, C. Ronaldo raddoppia su rigore, poi Higuain e De Ligt. Le distanze con la Lazio adesso si sono dilatate.