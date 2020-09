L'apertura del QS sui bianconeri: "Juve, Dzeko boccia Suarez"

"Juve, Dzeko boccia Suarez". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS in edicola questa mattina. La scuola d'italiano rallenta l'attaccante del Barcellona, Edin lo sorpassa. I bianconeri - si legge - attendono che Milik dica sì alla Roma per prendere il bosniaco, ma anche il polacco ancora non si è convinto del tutto della scelta da fare.