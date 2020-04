L'apertura del QS sul calcio italiano: "La Coppa Italia per ricominciare"

"La Coppa Italia per ricominciare". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS in edicola questa mattina sulla ripresa del calcio italiano. Il piano della Lega è il seguente: il 27 maggio Napoli-Inter ed il 28 Juventus-Milan. Nuova idea - si legge - da parte della Figc: partenze scaglionate per quanto riguarda Serie A, Serie B e Serie C.