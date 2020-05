L'apertura del QS sul calcio italiano: "Tutti contro CR7. Partenza boom"

"Tutti contro CR7. Partenza boom". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina sul calcio italiano. Dal 13 in poi il Napoli, i nerazzurri ed i rossoneri sfidano la squadra del portoghese. Si ricomincia da Juventus-Milan e Napoli-Inter per la Tim Cup: poi il campionato dal 19. Lunedì date e orari, perché ieri non si è trovato l'accordo.