L'apertura del QS sul calciomercato: "Psg su Ronaldo, Cavani verso l'Inter"

"Psg su Ronaldo, Cavani verso l'Inter". Questo il titolo di apertura del QS in prima pagina in edicola questa mattina sulla prossima sessione di calciomercato. Al-Khelaifi, presidente dei francesi sul portoghese: "Giocatore esemplare". Il Matador in nerazzurro - si legge - se Marotta non riesce a bloccare Lautaro Martinez evitando la sua partenza.