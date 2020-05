L'apertura del QS sul campionato italiano: "Un positivo nel Bologna, la A trema"

vedi letture

"Un positivo nel Bologna, la A trema". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS in edicola questa mattina sulla ripartenza del campionato italiano. È nello staff tecnico, c'è apprensione - si legge - per la salute dell'allenatore rossoblù, Sinisa Mihajlovic: c'è il rischio quarantena. Oggi il summit decisivo per la ripresa.