Prima pagina dell'edizione del QS dedicata alla vittoria della Champions League da parte del Liverpool che ha battuto 2-0 il Tottenham a Madrid: "I maestri sono loro", si legge nell'apertura centrale: "Il Liverpool conquista la Champions: battuto il Tottenham 2-0 con gol di Salah e Origi. Il capolavoro di Klopp", viene aggiunto.

ADDIO REYES - A lato invece c'è spazio per la morte di José Antonio Reyes, giocatore spagnolo scomparso a 35 anni a causa di un incidente stradale: "Schianto fatale, muore Reyes ex furia rossa", titola il quotidiano che invece in basso dà risalto anche alle faccende rossonere: "Maldini e Uefa: per il Milan settimana di fuoco".