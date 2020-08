L'apertura del QS sul mercato dei rossoneri: "Ibra-Milan, diamoci un 5"

"Ibra-Milan, diamoci un 5". Questo il titolo che il QS dedica ai rossoneri nell'apertura della prima pagina in edicola questa mattina. Rinnovo vicino a 5 milioni l'anno per lo svedese che a 39 anni continua ad essere competitivo e in grado di fare la differenza nel campionato italiano di Serie A. L'obiettivo per il Diavolo è quello di andare in Champions League.