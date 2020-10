L'apertura del QS sul Milan: "Ibra guarito vede il derby"

"Ibra guarito vede il derby". Questo il titolo di apertura della prima pagina del QS in edicola questa mattina sul Milan. L'annuncio: "Quarantena finita". L'Under 21 non gioca in Islanda. Doppio tampone negativo per lo svedese, mentre l'Inter perde Radu. Gabbia e Plizzari positivi: azzurrini via dall'Islanda con due aerei separati. Il protocollo Uefa ha dovuto piegarsi alla volontà di uno Stato.