L'apertura del QS sul Milan: "Ibra suona già lo Shamrock"

vedi letture

"Ibra suona già lo Shamrock". Questo il titolo di apertura del QS in prima pagina questa mattina sul Milan. I gol dello svedese e di Calahanoglu piegano gli avversari: 2-0 in Irlanda. Pioli avanti in Europa League al terzo turno con i due protagonisti del post lockdown. Theo Hernandez è già al top, per Donnarumma una prova di spessore.