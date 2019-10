L'apertura del QS sul Milan: "Le due facce del diavolo"

© foto di Alessio Del Lungo

"Le due facce del diavolo". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina sul Milan. Rudi Garcia e Claudio Ranieri sono i favoriti per sostituire Marco Giampaolo sulla panchina dei rossoneri se passa la linea Boban. Maldini vuole prendere tempo, ma in ogni caso la sfida di sabato sera contro il Genoa sarà decisiva per le sorti dell'ex tecnico della Sampdoria.