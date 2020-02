vedi letture

L'apertura del QS sull'Atalanta: "Ecco la Dea della vittoria"

"Ecco la Dea della vittoria". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina in prima pagina sull'Atalanta. La squadra di Gasperini - si legge - non smette di stupire neanche nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: 4-1 al Valencia e quarti di finale ipotecati. Per i nerazzurri a segno Hateboer (doppietta), Ilicic e Freuler, mentre per gli spagnoli Cheryshev.