© foto di Alessio Del Lungo

"Che beffa". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina sull'Inter. La squadra di Conte domina per un tempo a Barcellona poi una doppietta di Suarez vanifica il gol di Lautaro. Polemiche per l'arbitraggio con i nerazzurri che lamentano un rigore non fischiato per un fallo su Sensi. Conte: "Serve rispetto per chi viene a fare calcio".