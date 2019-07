L'apertura del QS sull'Inter e Lukaku: "Ti aspetto qui"

© foto di Alessio Del Lungo

"Ti aspetto qui". Questo il titolo di apertura, sull'Inter, che utilizza il QS in edicola questa mattina. Conte - si legge - preme per avere Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United che salta l'amichevole contro il Leeds. Le parti si avvicinano e può essere la settimana decisiva per vedere il belga in maglia nerazzurra.