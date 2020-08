L'apertura del QS sull'Inter: "Gol per Conte e per l'Europa"

vedi letture

"Gol per Conte e per l'Europa". Questo il titolo di apertura del QS in prima pagina questa mattina sull'Inter. I nerazzurri sfidano il Geyafe per i quarti e per ricucire con il tecnico. L'allenatore - si legge - prudente alla vigilia della partita che decide il destino suo e della squadra: "Importante per tutti". Si gioca alle 21:00 (diretta della gara su Tv8).