© foto di Alessio Del Lungo

"Serve un'altra magia". Questo il titolo di apertura che utilizza il QS in edicola questa mattina sull'Inter. Stasera - si legge - sfida decisiva per accedere agli ottavi di finale di Champions League contro un Barcellona-2 privo di Lionel Messi, non convocato dal tecnico Valverde. San Siro verso il sold out ed un incasso record per il calcio italiano.