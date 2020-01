L'apertura del QS sull'Inter: "Un tris per crederci"

© foto di Alessio Del Lungo

"Inter, un tris per crederci". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS in edicola questa mattina sul mercato dei nerazzurri. Chiuso Victor Moses dopo esplicita richiesta di Conte che lo ha già avuto al Chelsea, ora Eriksen e Giroud. Il tecnico - si legge - ha finalmente i rinforzi che chiedeva da tempo alla società.